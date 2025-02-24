Toyota показала часть своего «города будущего». Завершилось строительство первой очереди города Woven City — это «умный» город в префектуре Сидзуока у подножья горы Фудзи, который Toyota строит уже пять лет. «Тканый город», который в итоге займет площадь 700 тысяч квадратных метров, возводят для тестирования автономных машин. Полученный опыт Toyota планирует применять в своих автомобилях.

© Motor.ru

Площадь первой очереди, которую показали японским журналистам, — 47 тысяч квадратных метров. На ней расположены 14 зданий, включая жилые дома, объекты энергетики и научно-технический центр.

© Woven City

© Woven City

© Woven City

Дороги Woven City специально спроектированы под беспилотные автомобили. Есть также дорожки, предназначенные исключительно для пешеходов. Светофоры на перекрестках обещают оснастить датчиками для измерения потока людей и транспорта.

Логистику спрятали под землей: на глубине 10 метров построены дороги, соединенные со всеми зданиями. Там запустят эксперименты с роботами-доставщиками, которые будут развозить продукты и забирать мусор из домов.

По плану Toyota, на площади в 700 тысяч квадратных метров разместится порядка двух тысяч человек. Около 100 сотрудников Toyota переедут в город уже осенью 2025 года.