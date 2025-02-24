В РФ привезли Volvo XC60 2025 модельного года

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга классифайдов, в РФ стартовали продажи Volvo XC60 2025 года выпуска.

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По заверению продавцов, автомобили запланированы к поставке на март. Страна производитель - Швеция, все авто выпущены для европейского рынка.

Опираясь на данные из объявления, все машины доступны в максимальной комплектации Inscription, под капотом новинок располагается двухлитровый бензиновый мотор мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод - полный. Автомобили представлены в темно-синем цвете с янтарной окраской интерьера салона.

Стоимость новых XC60 2025 года составляет 10 500 000 рублей. Это почти на 6 миллионов больше, чем сейчас автосалоны просят за новые Mazda CX-5.

Ранее "РГ" писала о том, что китайские владельцы Volvo обнаружили в своих авто поддельные динамики.