В России будут блокировать "серые" внедорожники Rox

Китайская компания Sinomach Auto, производитель автомобилей Rox 01, внедрил систему контроля за машинами, предназначенными для рынка КНР.

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Как сообщила российская пресс-служба компании, в случае обнаружения таких автомобилей за пределами Китая, у них будут отключаться все мультимедийные экраны. Однако в Sinomach Auto заверили, что блокировка не коснется машин, импортированных в Россию до декабря 2024 года, когда состоялась официальная презентация новинки в РФ.

Rox 01 - внедорожник с последовательной гибридной установкой с ДВС, который выступает в качестве генератора, и двумя электромоторами суммарной мощностью 476 л.с. Средний расход заявлен на уровне 7,95 литра на 100 км пробега. Общая автономность превышает 1300 км.

Стандартная гарантия на автомобили Rox составляет 5 лет или 150 000 км. Цена на автомобиль начинается с 9 169 000 рублей.

Ранее "РГ" писала о том, что в РФ начались официальные продажи Rox 01.