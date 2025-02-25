Анонсирован пятидверный мини-электромобиль от Wuling

Wuling представила мини-электромобиль Hongguang Mini EV по цене от 6200 долларов

© За рулем

22 февраля 2025 года китайское совместное предприятие SGMW анонсировало новый пятидверный мини-электромобиль Wuling Hongguang Mini EV.

Этот микроэлектрокар будет предлагаться в трех комплектациях по начальной цене от 6200 долларов США.

Продажи трехдверной версии этого автомобиля на 31 января 2025 года превысили 1,5 миллиона штук, что позволило ему занять первое место в мире среди мини-автомобилей на новых источниках энергии. В среднем, каждые 90 секунд в мире продают одну такую машину.

Габариты 5-дверного малыш»: 3256 мм в длину, 1510 мм в ширину и 1578 мм в высоту, с колесной базой 2190 мм.

Для удобства хранения в Hongguang Mini EV предусмотрено 19 мест для вещей, а объем багажника составляет 123 литра с возможностью увеличения до 745 литров после складывания задних сидений. В сравнении с трехдверной версией Wuling Hongguang Mini EV 2024 года пятидверка более просторный и функциональный автомобиль.

Экстерьер нового Wuling Hongguang Mini EV выполнен в стиле «милой эстетики», а интерьер оформлен в карамельном цвете с сиденьями, напоминающими кошачьи лапки. Он включает 7-дюймовую плавающую приборную панель и 8-дюймовый центральный экран.

Автомобиль доступен в трех цветах: «пузырьково-зеленом», «пышно-голубом» и «сладком кофейном».

Силовой агрегат состоит из установленного сзади электродвигателя мощностью 30 кВт (40 л.с.), работающего с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 16,2 кВт·ч.

Максимальная скорость автомобиля достигает 100 км/ч, а запас хода по циклу CLTC составляет 205 км. Автомобиль поддерживает как быструю зарядку постоянным током, так и медленную зарядку переменным током: время зарядки от 30 до 80% в режиме быстрой зарядки составляет всего 35 минут, а в режиме медленной – от 20 до 100% за 4,8 часа.