В России ждут новый кроссовер Haval F8

F8 — это экспортное название для Haval Xiaolong Max, дебютировавшего в 2023 году. В родном Китае популярности модель не снискала, продажи были слабыми, так что Haval поспешил представить новое, второе поколение кроссовера, а заодно расширить территорию его присутствия. Она охватит в том числе Россию, о чем стал известно еще в прошлом году.

© Motor.ru

Xiaolong Max должен был выйти на наш рынок еще осенью 2024 года, и считанные экземпляры даже ввезли в страну по параллельному импорту. Это были кроссоверы, оснащенные гибридной установкой, в составе которой 1,5-литровый ДВС и электромотор на задней оси. Привод полный, а емкость батареи составляет 20 киловатт-часов — она обеспечивает запас хода 83 километра на чистом электричестве.

Официального запуска Xiaolong Max первого поколения мы так и не дождались, вероятно, именно по причине того, что Haval уже готовился к запуску модели второй генерации.

© Haval

Новинка отличается от предшественника дизайном экстерьера: у нее иная передняя часть с подсвечивающим логотипом Haval, радиаторной решетки нет, вместо нее — трапециевидный воздухозаборник. На корме появился монофонарь, по центру которого тоже светящаяся надпись, а задние стойки затемнены.

В движение «второй» Xiaolong Max приводит гибридная установка Hi4 нового поколения, подробностей о которой пока нет. Известно лишь, что ДВС в ее составе по-прежнему полуторалитровый, а его мощность составляет 116 лошадиных сил. Из сертификационных документов также следует, что у кроссовера 19-дюймовые колесные диски, углы въезда и съезда составляют 20 и 23 градуса соответственно.

Xiaolong Max был подтвержден для России в ходе закрытого мероприятия для дилеров. Тогда речь шла о версиях с гибридной установкой и обычным бензиновым ДВС, и даже озвучены предполагаемые цены — 4,2−4,9 миллиона рублей.