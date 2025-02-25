Калужский производитель назвал вбросом слухи о проблемах с деталями Lada

Калужский завод автокомпонентов опроверг проблемы с деталями для АвтоВАЗа. В компании «Автоэлектроника» заявили, что Волжский автозавод не отправлял в брак десятки тысяч электроусилителей руля, несмотря на подтверждение этой информации в Тольятти. На предприятии отметили, что партия «не забракована, а заблокирована», причём по инициативе самого калужского предприятия.

«Мы незамедлительно отреагировали на этот вброс в силу того, что в статье содержатся не соответствующие действительности сведения. Да, эта партия электроусилителей действительно существует. Но она не забракована, а заблокирована, причем по инициативе «Автоэлектроники». На данный момент решение по разблокировке уже найдено и сейчас мы находимся в стадии согласования этого вопроса с АвтоВАЗом», — заявил коммерческий директор компании Антон Кузин.

Также производитель отметил, что блокировка партии автокомпонентов для Lada Vesta произошла не из-за того, что из-за внесения изменений в электромеханические усилители руля, из-за чего на их работу начали поступать многочисленные жалобы.

По словам технического директора Владимира Мизевича, «конструкция была согласована с АвтоВАЗом на этапе запуска производства деталей для модели, и с тех пор изменений в неё не вносилось».

Стоит отметить, что на Тольяттинским автогиганте подтвердили наличие проблемы, хотя и без подробностей.