Chery добавит автопилот даже самым дешевым автомобилям

Компания собирается оснащать системами автономного вождения модели начального уровня, пишут китайские СМИ. Например, продвинутым функционалом на базе чипа Qualcomm сможет похвастаться крошечный электрохэтчбек EQ1, также известный как Xiao Mayi или Little Ant. Его цена стартует с 59,9 тысячи юаней, что в пересчете на рубли равно примерно 720 тысячам.

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Система автономного управления работает на чипе Qualcomm 8620. Помимо автопилота Highway NOA (Navigate on Autopilot), чип поддерживает и систему автономной парковки с функцией запоминания часто совершаемых маневров. То есть, самые доступные модели Chery получат по крайней мере две продвинутые системы.

Такой шаг — ответ Chery на решение концерна BYD оснастить все модели автопилотом «Глаз Бога» с разной аппаратной начинкой и производительностью. Самый дешевый BYD, который получит такую систему, — Seagull стоимостью от 69,8 тысячи юаней (около 840 тысяч рублей). Возможно, торговые войны в Китае вынудят и других производителей пойти на аналогичные меры для привлечения клиентов.

Однако BYD уже столкнулся с проблемой: компанию раскритиковали клиенты, которые купили свои BYD до расширения списка оборудования. Они собираются добавиться компенсаций.

В прошлом году Chery Group реализовала 2,6 миллиона автомобилей, установив собственный рекорд. На экспорт отправилось 1,14 миллиона, что на 21 процент больше, чем годом ранее. Годовой доход тоже оказался рекордным — 480 миллиардов юаней.