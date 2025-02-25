Зарубежным электрокарам могут вернуть льготы на платных трассах

Зарубежным электрокарам могут вернуть возможность бесплатного проезда по платным трассам. С подобным предложением обратились в Минпромторг и Минэкономики представители Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ). Игроки рынка просят власти пересмотреть решение об отмене платы за проезд для «зеленого» транспорта, собранного за пределами нашей страны. По мнению специалистов, сегодняшние меры приведут к снижению спроса на зарядные станции.

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Ассоциация считает, что отсутствие льготного проезда для зарубежных электрокаров приведет к замедлению строительства зарядной инфраструктуры на платных магистралях, а также снизит спрос на сами устройства. Специалисты подчеркнули, что вложения в установку электрозарядок на «платниках» составили более 600 миллионов рублей. Отмена льгот для батарейных иномарок негативно скажется на возврате инвестиций.

Бесплатный проезд по платным трассам для всех электромобилей ввели в России 1 марта 2023 года. До конца прошлого года льготным проездом воспользовались более миллиона автовладельцев. Однако в нынешнем году власти оставили возможность бесплатного проезда по дорогам «Автодора» только для электрокаров, собранных в нашей стране.

В середине февраля Московский скоростной диаметр стал платным для всех автомобилей. Максимальный тариф за проезд составил 45 рублей.