Нет дыма без огня: Kia начала поиск специалистов в России. Компания Kia Russia & CIS опубликовала на популярном сайте по подбору кадров две вакансии, на них обратил внимание канал "Русский автомобиль".

Для работы в главном офисе представительства Kia на ул. Павелецкой приглашаются технический консультант и специалист по дилерскому маркетингу для поддержания до сих пор действующих дилерских контрактов, уточняет источник.

Эти марки больше всех заработали на продаже машин в России

Ранее "РГ" писала, что возвращение в Россию для принявших в 2022 году решение о реструктуризации бизнеса компаний имеет смысл при наличии собственных мощностей, так как новые пошлины и ставки утильсбора делают ввоз иномарок нерентабельным. Hyundai и Kia, уходя из РФ, оставили за собой опцион обратного выкупа заводов в Сестрорецке и Санкт-Петербурге. В настоящее время выпуском моделей корейских марок под брендом Solaris занимается "АГР". Но есть одна деталь: опцион действует до конца текущего года.