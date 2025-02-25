В России упали продажи электромобилей

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, что за первый месяц этого года в России было реализовано всего лишь 652 новых электромобиля. Это почти в два раза меньше, чем в том же месяце 2024 года (тогда было продано 1485 штук).

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Специалисты отмечают, что доля авто на альтернативном топливе на отечественном рынке в начале текущего года составила 0,6%. Этот показатель примерно втрое меньше прошлогоднего результата - 1,9%.

Лидером рейтинга среди брендов по продажам новых электрокаров остается китайский Zeekr, показатель которого в этом январе составил 283 авто. Следом идут российские компании "Москвич" и Evolute (60 и 40 штук соответственно). В пятерку лучших также попали китайские марки Ora (37 штук) и BYD (36 единиц).

В модельном рейтинге самым популярным новым авто по-прежнему является Zeekr 001, который в январе разошелся тиражом в 156 единиц. На второй строчке оказался "Москвич 3e" с показателем в 60 штук. Почетное третье место занял Zeekr 009 (44 штуки). Также в топ-5 наиболее продаваемых электромобилей вошли Zeekr 7X (был реализован 41 автомобиль) и Ora 03 (28 экземпляров).

Ранее "РГ" писала о том, что продажи популярных гибридных кроссоверов Lixiang рухнули в РФ.