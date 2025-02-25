Toyota Land Cruiser FJ получил новую дату дебюта

Ожидается, что премьера нового компактного рамного внедорожника японской марки состоится осенью 2025 года.

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Toyota выпускала небольшой SUV под названием FJ Cruiser с 2006 года, его особенностью являлось оформление в ретро-стиле. Главный для себя – американский рынок – компактный внедорожник покинул в 2014-м, спустя три года FJ Cruiser исчез из «домашней» линейки, а в 2022-м были прекращены продажи на ближневосточном рынке, причём клиентам из Саудовской Аравии досталась прощальная серия Final Edition, выпущенная тиражом в 1000 экземпляров.

В 2023 году стало известно о том, что у Toyota FJ Cruiser появится непрямой наследник, который предназначен для глобального рынка. Напомним, первый тизер будущей новинки японская компания, скорее всего, показала в рамках презентации нынешнего Toyota Land Cruiser Prado (на некоторых рынках это просто Land Cruiser): на экране тогда появилось изображение силуэтов грядущих новинок, при этой одной из них стал небольшой автомобиль с «оквадраченными» формами. Часть дизайнерских решений серийный вариант позаимствует у концепта Compact Cruiser EV, который был показал в конце 2021 года.

Ранее Toyota в Японии подала заявку на товарный знак Land Cruiser FJ: не исключено, что новинке дадут именно это название, хотя в компании это официально пока не подтвердили. Изначально предполагалось, что компактный внедорожник дебютирует в конце 2024-го, однако теперь срок премьеры перенесён: по данным японского издания Best Car, новинка будет рассекречена осенью текущего года.

По предварительным данным, в основу внедорожника Toyota Land Cruiser FJ ляжет та же платформа, на которой базируется пикап Toyota Hilux Champ, представленный в конце ноября 2023 года (напомним, это серийный автомобиль, «выросший» из концепта IMV 0, который был показан в декабре 2022-го). Для сравнения, у более крупных представителей семейства – Land Cruiser 250 и 300 – в основе лежит «тележка» TNGA-F.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у грузовичка Hilux Champ спереди независимая пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – зависимая рессорная; помимо этого, у него рулевой механизм реечного типа, передние колёса с вентилируемыми дисковыми тормозами, задние – с барабанными.

Официальной информации о технике Toyota Land Cruiser FJ пока нет. Ожидается, что в Японии внедорожник предложат с бензиновым четырёхцилиндровым атмосферником 2TR-FE объёмом 2,7 литра, который числится в гамме Hilux Champ (речь идёт о версии для тайского рынка), его отдача составляет 163 л.с., а максимальный крутящий момент – 246 Нм. При этом не исключено, что за пределами домашнего рынка у новинки будет гибридная версия.

По данным японского издания, стоимость Toyota Land Cruiser FJ на домашнем рынке, вероятно составит от 4 до 4,5 млн иен (эквивалентно примерно 2,35 – 2,64 млн рублей по текущему курсу). «Штатные»СМИ считают, что на американском рынке этот компактный внедорожник поборется за покупателей с Ford Bronco Sport. Судя по официальному сайту марки в США, его цена стартует с отметки 29 795 долларов (около 2,61 млн рублей).