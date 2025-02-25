Stellantis останавливает завод в Канаде

Транснациональная корпорация заявила о приостановке работ над внедорожником Jeep Compass следующего поколения и всей деятельности на своём сборочном заводе в городе Брамптон в Онтарио.

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Такое решение было принято из-за сомнений руководства по поводу целесообразности выпуска на североамериканский рынок полностью электрической версии кроссовера. При этом представитель компании Джоди Тинсон заявила, что ранее объявленные инвестиционные планы для канадского завода не меняются.

Запуск производства Jeep Compass нового поколения планировался уже в мае. Канадский завод Stellantis в Брамптоне простаивал с прошлого года после завершения производства Dodge Charger, Challenger и Chrysler 300 — он проходил переоснащение для производства электромобилей.

Эта новость стала полной неожиданностью для профсоюза Unifor, представляющего интересы работников автомобильной промышленности на этом предприятии, где работает не менее трёх тысяч человек.

Министр промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что правительство страны находится в контакте со Stellantis и Unifor: «Мы обеспечим, чтобы Stellantis выполнила свои обязательства и следовала своим планам в отношении Брамптона».

Отмечается, что от планов по запуску продаж нового Jeep Compass в Европе в этому году Stellantis не отказывается. Для европейского рынка кроссовер будут собирать на заводе в итальянской коммуне Мельфи.