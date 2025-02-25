В США начали отключать заправочные станции для электромобилей. В ходе глобальных изменений в сфере «зелёного» транспорта администрация Дональда Трампа распорядилась закрыть все станции зарядки электрокаров в федеральных зданиях на всей территории страны. А это значит, что прекратят работать сотни ЭЗС, которые подчиняются Управлению общих служб США.

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Директива также предусматривает выгрузку недавно приобретенных электромобилей из федерального парка. Все эти меры только подтверждают серьёзность намерений Трампа относительно электротранспорта.

Внутреннее электронное письмо управления указывает на то, что теперь ведомство считает все зарядные станции «не имеющими решающего значения». После отключения они станут недоступны для всех пользователей. Это касается как федеральных служащих с федеральными электромобилями, так и федеральных служащих, которые ранее могли заряжать свои личные автомобили на этих же станциях.

Отмечается, что федеральные активы включают в себя парк примерно из 650 тысяч электромобилей. Сейчас речь идёт об их продаже, но ясности в этом вопросе пока нет. Как и в том, каким образом будут восполняться выведенные из эксплуатации транспортные средства.