В России появятся новые дорожные знаки

Росстандарт объявил о введении нового ГОСТа, предусматривающего появление на дорогах новых знаков и правил их использования. Об этом сообщает «Коммерсант».

В частности, в России появился знак «Глухие», который будет предупреждать водителей о присутствии на дороге пешеходов с нарушениями слуха. Также изменения коснутся знака «Стоп-линия»: теперь он может быть установлен вертикально. Как отмечается, новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

Подчеркивается, что субъекты РФ могут использовать новый стандарт уже сейчас, хотя он станет обязательным со следующего года. Городские власти сообщили о намерении убрать 55 тысяч лишних указателей, говорится в материале. Как отмечается, администрация Москвы планирует убрать дорожные знаки, чтобы улучшить дорожную ситуацию в городе.

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Кроме того, были обновлены информационные таблички, которые сообщают о временных ограничениях действия дорожных знаков. Теперь они могут содержать информацию не только о конкретных часах и днях недели, но и о времени года.

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Чтобы сделать информацию более понятной, на одной табличке будут объединены несколько знаков. Например, теперь информацию об ограничении скорости можно разместить на одном знаке с указателем «Искусственная неровность». Также знак «Парковка» может быть совмещен с указаниями на то, как правильно парковать автомобиль.