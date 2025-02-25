GAC раскрыл дату премьеры трех новинок для российского рынка

Как стало известно «Мотору», 17 марта китайская марка представит седан Empow, кроссовер GS4 Max, а также флагманский вседорожник GS8 в исполнении Traveler (также встречается написание GX Traveller). Четырехдверка Empow будет конкурировать с Changan Uni-V, Chery Arrizo 8 и Geely Emgrand, GS4 Max бросит вызов Geely Atlas, а версия GS8 GX Traveler предназначена для любителей автотуризма.

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Empow получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) под конец прошлого года. Из сертификационных документов следует, что это седан С-класса длиной 4,7 метра. В его основе лежит платформа GPMA, та же, на которой базируется кроссовер GS3, а под капотом — бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил. Пару двигателю составляет семиступенчатый «робот». В Китае у модели есть и другие силовые установки, но в России ждут модификацию именно с этой связкой.

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В салоне у седана установлены два 10,25-дюймовых экрана, есть аудиосистема с восемью динамиками, атмосферная подвеска с 32 цветами, передние кресла с подогревом и вентиляцией, адаптивные фары, активный круиз-контроль, камеры кругового обзора и другое. Стоит богато оснащенный седан с 1,5-литровым двигателем 108−128 тысяч юаней (1,3−1,5 миллиона рублей). Оснащение Empow для нашего рынка, а также, вероятно, цены, обнародуют в ходе презентации 17 марта.

Следующая новинка — кроссовер GS4 Max, он получил ОТТС с феврале. GS4 Max является доступной альтернативой модели Emkoo: кроссовер представляет собой Emkoo образца 2022 года, с которым его роднят шасси, кузов, боковые панели, салон и агрегаты. В России сначала ждали новый Emkoo, но в результате к нам решили привезти его упрощенный вариант.

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У GS4 Max стильный дизайн с матричной решеткой радиатора и рельефной выштамповкой по бокам в стиле Lexus RX и UX. В России ждут седан со связкой 1,5-литрового мотора и семиступенчатой роботизированной коробки передач, привод только передний. Из оснащения для модели в Китае заявлены 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и цифровая панель приборов диагональю семь дюймов. Из опций ожидается подогрев лобового стекла. В КНР GAC GS4 Max можно купить за 115,8−126,8 тысячи юаней (1,6−1,75 миллиона рублей).

Наконец, флагман GS8 обзаведется исполнением Traveler для путешествий. От прочих комплектаций эту версию отличает наличие дополнительного бокса на пятой двери, 20-дюймовые диски оригинального дизайна и внедорожный обвес. Кроме того, передние сиденья GAC GS8 Traveler дополнены функцией вентиляции. Ожидается, что это будет самая дорогая комплектация GS8, который пока стоит от 3 699 000 до 4 449 000 рублей.