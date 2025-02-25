Салон кроссовера Haval F8 показали на фото

Компания GWM опубликовала официальные фотографии салона обновлённого кроссовера Xiaolong MAX, который в России будет впервые представлен под название Haval F8.

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По сравнению с предшественником кроссовер получил упрощённую конфигурацию салона, что визуально добавило больше объёма. Xiaolong Max получил раздельные дисплеи приборной панели и мультимедиа, проекционный дисплей на лобовое стекло, акустическую систему объёмного звучания, лишился пассажирского экрана в торпедо, обзавёлся двухспицевым рулевым колесом.

Что интересно, несмотря на увеличение дисплея мультимедийной системы, в которую при таком подходе обычно "зашиваются" все элементы управления, у обновлённого F8 же ряд "горячих" физических клавиш сохранён у основания центральной консоли, на которой оставили только одно "ложе" для беспроводной зарядки.

Незначительно изменились дизайн переключателей, клавиш электростеклоподъёмников и настройки положения зеркал, дверных карт и материалы обивки.

Ранее "РГ" публиковала фото внешности Haval F8 и рассказывала, с какими силовыми агрегатами кроссовер доедет до России.