Крупнейший оператор платных дорог ушел из России

Французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с переговорами компаний о сделке, источник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил информацию.

Как отмечает издание, группа "Нацпроектстрой" выкупила долю Vinci S.A. в ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК). СЗКК создана в 2007 году как совместное предприятие "Мостотреста" и Vinci S.A. Компания победила в тендере на строительство и эксплуатацию головного участка скоростной автотрассы Москва - Санкт-Петербург на участке 15-58-й километр. В 2021 году "Мостотрест" передал 50% СЗКК АО "Группа компаний "Нацпроектстрой".

Ранее Vinci S.A. вышла из другого актива, связанного со скоростными автодорогами, добавили в РБК. По данным ЕГРЮЛ, 28 декабря 2024 года 100% долей ООО "Объединенные системы сбора платы" (ОССП) перешли от нидерландской компании Highway Operations BV - совместное предприятие "Мостотреста" и Vinci, которым стороны владели по 50% на паритетных началах - гендиректору группы компаний "Нацпроектстрой" Алексею Крапивину. А с 20 января ОССП на 100% принадлежит "Нацпроектстрою".

Vinci S.A. - один из крупнейших в Европе инфраструктурных холдингов с головным офисом в Нантере, пригороде Парижа. Строит и управляет по концессии автомобильными и железными дорогами, аэропортами, стадионами, развивает направление строительства энергетических объектов, в том числе ветряными и солнечными электростанциями.