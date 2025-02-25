В ЕС продолжается снижение продаж новых машин

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в январе в странах Евросоюза на 2,6% сократились объёмы реализации легковых автомобилей — до 831 201 единицы.

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Наибольшее падение отмечалось во Франции — на 6,2%, Италии — на 5,8%, Германии — на 2,8%. На этом фоне рост продаж в Испании можно назвать значительным — на 5,3%.

При этом зафиксирована положительная динамика в марочном рейтинге. На 5,6% относительно прошлого года выросли европейские показатели Volkswagen Group, а также Renault — на 5%. Большое падение аналитики отмечают у двух крупнейших игроков рынка — Stellantis (на 17,9%) и Tesla, чьи январские объёмы продаж сократились почти вдвое — до 7 517 единиц.

На 18,9% сократились продажи бензиновых автомобилей — до 244 763 машин, дизельных — на 27% (82 942 единиц), подключаемых гибридных — на 8,5% (61 406). Зато выросли показатели реализации в секторе гибридных электрических автомобилей — на 18,4% (290 014), а также аккумуляторных — на значительные 34% (124 341).