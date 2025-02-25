Уникальный Mercedes 1908 года выставлен на аукцион

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в Майами 27–28 февраля, выставлен уникальный Mercedes Brookland 1908 года выпуска. Он был специально построен для гонок по подъёму на холм в Земмеринге и выиграл их под управлением Отто Зальцера, который также установил новый рекорд средней скорости этих соревнований — 81,2 км/ч.

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На следующий год Mercedes получил новый 17,3-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, благодаря чему Зальцер смог преодолеть дистанцию со средней скоростью 84,3 км/ч за 7 минут 7 секунд и установить новый рекорд, продержавшийся 15 лет.

К концу 1900-х автомобиль содержался в частных коллекциях, пока в ноябре 1964 года не был выкуплен Тони Халманом для музея автодрома в Индианаполисе, где содержался последние 60 лет. Ожидаемая стоимость лота — $ 7-9 млн.

Отметим, что за Ford GT40, выступавший в «24 часах Ле-Мана» в 1966 году, аукционисты планируют выручить ещё больше.