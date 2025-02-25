MAN выпустил турбодизель нового поколения

MAN начал производство нового дизельного двигателя D30. В гамму войдут шесть версий разной мощности, отдача которых составит от 380 до 560 л.с. (от 2100 до 2800 Нм). Это будет последний двигатель внутреннего сгорания для грузовых автомобилей MAN — как уверяет руководство компании, у них нет планов по созданию следующего поколения моторов.

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На запуск производства было потрачено около 220 миллионов евро, а ещё 30 миллионов евро потребовалось, чтобы наладить выпуск коленчатых валов. Предполагается, что этот мотор установит новые стандарты по расходу дизельного топлива и выбросам углекислого газа.

Имея коэффициент полезного действия свыше 50%, новый 13-литровый турбодизель сделал флагманский седельный тягач MAN TGX на 5% экономичнее. Новинка заменяет собой сразу двух предшественников — 12-литровый D26 и 9-литровый D15 (их выпуск прекращён).

Генеральный директор MAN Александр Власкамп заявил: «К 2030 году каждый второй автомобиль, который мы поставляем нашим клиентам, должен иметь экологичные привод. Но нам ещё долго будут нужны очень эффективные двигатели внутреннего сгорания».

И продолжая тему комтранса. КамАЗ отгрузил первую партию автобусов нового поколения. Первые серийные автобусы КамАЗ-5222 пополнили автопарк компании «Газпром Трансгаз Саратов».