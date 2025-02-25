Самому мощному C-Class вернут двигатель V8

Самому мощному Mercedes-Benz C-Class вернут двигатель V8. Немецкий автопроизводитель решил сменить концепцию после критики гибридной силовой установки, которой в настоящее время оснащается Mercedes-AMG C 63. Как сообщает Autocar со ссылкой на собственные источники, с обновлением, которое запланировано на 2026 год, «заряженная» версия модели получит совершенно новый двигатель V8.

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Новую «восьмерку» покажут раньше 2026 года — первой моделью, которая получит этот двигатель, станет Mercedes-AMG CLE 63, его ждут уже в конце этого года. При этом технических подробностей о V8 пока еще нет, кроме того, что его дополнят электрической надстройкой. По неофициальным данным, за основу возьмут четырехлитровый мотор твинтурбо, который основательно доработали и добавили стартер-генератор, интегрированный в коробку передач.

В разговоре с Motor1.com представитель Mercedes-Benz подтвердил, что в разработке находится новый двигатель, но информацию о нем не раскрыл. Автопроизводитель намерен в обозримом будущем вывести на рынок несколько моделей, для которых уже создаются новые ДВС с числом цилиндров от четырех до восьми.

Autocar в свою очередь пишет, что AMG-версию С-Class с «мягким» гибридом на базе V8 оснастят генератором искусственного звука, который нужен для того, чтобы усилить акустические ощущения от вождения.