Audi анонсировала премьеру A6 Avant следующего поколения

Компания Audi анонсировала премьеру топливного A6 Avant следующего поколения. В основу модели ляжет платформа PPC, на которой построены новый A5 и Q5. С ними универсал разделит и гамму двигателей, хотя бы частично. Новинке обещан первоклассный комфорт и продвинутая адаптивная подвеска.

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4 марта Audi представит новый A6 Avant. Поскольку премьера электрического универсала уже прошла, то речь о топливной версии на «тележке» Premium Platform Combustion (PPC). Судя по слитым в Сеть фотографиям, внешне A6 Avant будет напоминать A5, с поправкой на размеры конечно. В салоне пятидверки появится так называемая цифровая сцена — кластер из трех дисплеев. А в гамме двигателей будут бензиновые и дизельные гибриды MHEV plus.

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© BitAuto

© BitAuto

У соплатформенного Audi A5 роль начального агрегата отведена бензиновому 2.0 TFSI мощностью 150 лошадиных сил. Он сочетается с «роботом» и передним приводом, тогда как 204-сильная версия может быть дополнена полноприводной трансмиссией quattro ultra. Кроме того, в гамме есть дизель 2.0 TDI (204 л.с., 400 Нм) и бензиновый V6 3.0 TFSI (367 л.с., 550 Нм), зарезервированный за S-машинами. Будет ли у нового A6 Avant производная в виде RS 6 Avant, пока неизвестно, но очень хочется, чтобы была.

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Сегодняшние суперуниверсалы оснащаются битурбомотором V8 4.0 TFSI с 48-вольтовым стартер-генератором (650 л.с., 850 Нм), восьмиступенчатым автоматом tiptronic и постоянным полным приводом quattro, в котором центральный механический дифференциал делит тягу в пропорции 40:60. Разгон до сотни у них занимает 3,4 секунды, максимальная скорость — 280 либо 305 километров в час.