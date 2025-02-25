Subaru Outback привезли в РФ по цене топового Haval H9

В продаже появился Subaru Outback 2025 модельного года, удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга сайтов бесплатных объявлений. Просят за внедорожник немало, но есть за что: машина для рынка США и в комплектации Onix Edition. Правда, это не все нюансы.

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Автомобиль пока ещё не в России, а на пути из Штатов в Грузию. Это не новый "Аутбек", а б/у, как ни крути, так как эксплуатировался в течение трёх месяцев, намотал почти 1650 км и даже успел стать участником ДТП, в ходе которого у "Субару" повредился задний бампер. Импортёр заменит дефектную деталь на "оригинал" по прибытии в соседнюю страну.

В составе комплектации заявлены 18-дюймовые колёса, "музыка" Harman/Kardon с 12 динамиками, адаптивный криз-контроль, системы удержания в полосе, управления светом, предотвращения столкновений, усталости водителя, контроля "слепых" зон.

Под капотом - бензиновый двигатель 2.5 литра мощностью 188 л.с., агрегатированный вариатором. Привод - полный.

До России Subaru Outback планируют доставить в начале мая. Цена - 5 390 000 рублей.

Для сравнения, соразмерный Haval Dargo X с мотором 2.0 (192 л.с., 320 Нм), "роботом" и подключаемым полным приводом стоит в России 3,35-3,65 млн рублей (авто 2025 года), а за 4,6-5,4 млн рублей можно купить полноценный рамный внедорожник Haval H9.