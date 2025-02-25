Kia ищет новых сотрудников в российский офис

Компания Kia Russia & CIS опубликовала две вакансии для соискателей в Москве - технического консультанта и специалиста по дилерскому маркетингу. Внимание на это обратил Telegram-канал «Русский автомобиль».

Вакансии появились на портале HeadHunter. Соискателям предлагается работа в главном офисе представительства Kia на Павелецкой. В объявлениях идет речь о графике 5/2 и полной занятости.

Как отмечает «Русский автомобиль», оба сотрудника должны будут заниматься поддержкой все еще действующих дилерских контрактов. Telegram-канал подчеркнул, что «ничто напрямую не указывает» на возвращение бренда в Россию.

СМИ писали, что на фоне улучшения геополитической ситуации зарубежные бренды начали разрабатывать планы по возвращению в Россию. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал порталу Autonews, что самым простым стало бы возвращение Hyundai и Kia. По его мнению, у этих компаний есть соответствующее желание, а у российского рынка - потребность в авто корейских марок.

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Автоэксперт Олег Мосеев заявил Autonews, что корейские марки продолжают поддерживать отношения с российскими дилерами. Он напомнил, что до заморозки деятельности в РФ на российский рынок приходилось девять процентов от мировых продаж Hyundai и Kia.

При этом эксперт ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша отмечала, что процесс возвращения займет много времени. По ее мнению, модели Hyundai и Kia могут появиться на российском рынке не раньше 2026 года.