Автомобили марки Deepal начнут продавать в РФ осенью

Засветившиеся еще осенью прошлого года кроссоверы суббренда популярной в РФ марки Changan должны уже в этом году начать официально поставляться в РФ.

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Как рассказали порталу "Автовзгляд" дилеры компании, Deepal S07 поступит в официальную продажу на нашем рынке к концу осени 2025 года.

Deepal S07 негласно окрестили "китайской копией Lamborghini Urus". Длина автомобиля составляет 4750 мм, размер колёсной базы - 2900 мм.

В КНР кроссовер предлагается с гибридной и электрической силовыми установками.

Стоимость автомобиля в Китае составляет от 150 до 208 тысяч юаней (около 2-2,8 миллионов рублей). Технические подробности модели, предназначенной для рынка РФ, раскроют, предположительно, ближе к старту продаж.