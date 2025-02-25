Мусоровозам разрешат портить дороги в России

Госдума приняла закон, освобождающий операторов, занимающихся транспортировкой твердых коммунальных отходов, от платы за вред, причиняемый автодорогам. Исключение для коммунальных большегрузов будет действовать до 2028 года.

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За каждый километр, пройденный фурой массой более 12 тонн, ее владелец должен платить 3,34 рубля. Через систему "Платон" деньги поступают в федеральный дорожный фонд, и их используют потом для ремонта трасс. Кроме того, каждую весну региональные трассы закрывают для проезда грузовиков, чтобы они не разбивали дорожное полотно. За проезд под запрещающий знак фуры нещадно штрафуют - санкции с этого года повысили в 10 раз, а количество пунктов автоматического весогабаритного контроля значительно выросло.

Депутаты и сенаторы разработали законопроект, освобождающий от весового и габаритного контроля двуосные и трехосные тяжеловесные транспортные средства, используемые для транспортирования твердых коммунальных отходов, сведения о которых содержатся в федеральной государственной информационной системе учета ТКО. Мораторий будет действовать с 1 апреля 2025 года по 1 марта 2028-го.

Кроме того, законодатели предложили наделить правительство правом установить требования к мусоровозам, выпущенным в обращение после марта 2028 года, чтобы они не превышали уровень допустимой нагрузки.

Движение по дорогам тяжеловесного транспортного средства допускается при наличии специального разрешения, однако оформление указанных разрешений, а также внесение платы за вред, причиняемый дорогам, "не представляется возможным, поскольку при погрузке ТКО морфологический состав отходов и конструкция мусоровоза (наличие прессующей установки) не позволяют распределить перевозимый груз по шасси автомобиля в нужных пропорциях". Это парламентарии указали в пояснительной записке.

По оценке Минприроды и Российского экологического оператора, для замены всех мусоровозов с двумя осями необходимо 120 миллиардов рублей единоразово или порядка 40 миллиардов рублей ежегодно в случае использования лизинга. Законодатели предложили правительству до 1 сентября 2026 года установить новые требования к мусоровозам, выпущенным в обращение после марта 2028 года. Депутаты при содействии Минтранса провели исследование в нескольких регионах, в ходе которого выяснили, что у 70% мусоровозов фиксируется превышение нагрузки на ось.

Зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган при рассмотрении законопроекта назвал его очень важным.

"Техническая особенность мусоровозов в том, что они едут без общего перегруза, но давление на ось идет с перегрузом, и пока другую машину не придумали в мире. Поэтому если оставить все, как есть, может возникнуть коллапс с вывозом отходов. Потому что штрафы могут достигать 400 тысяч рублей на одну машину. Это превышает иногда всю выручку регионального оператора", - указал он.

Депутат подчеркнул, что оплата штрафов может увеличить тарифы за вывоз мусора более чем в два раза.

"Мы устанавливаем мораторий на три года. Это значит, что за это время правительство разработает новую конструкцию мусоровоза, который будет ездить по правилам, предусмотренным в федеральном законе, а Минпромторг сделает заказы на МАЗе и КамАЗе", - отметил Коган.

При обсуждении законопроекта часть депутатов возмутили привилегии, которые устанавливают региональным операторам по вывозу ТКО. Так же можно было бы сделать исключения для строительной отрасли и для аграриев, предположил депутат Олег Нилов. Член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов заверил, что законопроект коснется только 20 тысяч машин из 6,7 миллиона грузовиков, поэтому особого ущерба дорогам они не нанесут.