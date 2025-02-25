Мусоровозам разрешат портить дороги в России

Мусоровозы освободят от платы за вред, наносимый дорогам
Госдума приняла закон, освобождающий операторов, занимающихся транспортировкой твердых коммунальных отходов, от платы за вред, причиняемый автодорогам. Исключение для коммунальных большегрузов будет действовать до 2028 года.
За каждый километр, пройденный фурой массой более 12 тонн, ее владелец должен платить 3,34 рубля. Через систему "Платон" деньги поступают в федеральный дорожный фонд, и их используют потом для ремонта трасс. Кроме того, каждую весну региональные трассы закрывают для проезда грузовиков, чтобы они не разбивали дорожное полотно. За проезд под запрещающий знак фуры нещадно штрафуют - санкции с этого года повысили в 10 раз, а количество пунктов автоматического весогабаритного контроля значительно выросло.
Депутаты и сенаторы разработали законопроект, освобождающий от весового и габаритного контроля двуосные и трехосные тяжеловесные транспортные средства, используемые для транспортирования твердых коммунальных отходов, сведения о которых содержатся в федеральной государственной информационной системе учета ТКО. Мораторий будет действовать с 1 апреля 2025 года по 1 марта 2028-го.
Кроме того, законодатели предложили наделить правительство правом установить требования к мусоровозам, выпущенным в обращение после марта 2028 года, чтобы они не превышали уровень допустимой нагрузки.
Движение по дорогам тяжеловесного транспортного средства допускается при наличии специального разрешения, однако оформление указанных разрешений, а также внесение платы за вред, причиняемый дорогам, "не представляется возможным, поскольку при погрузке ТКО морфологический состав отходов и конструкция мусоровоза (наличие прессующей установки) не позволяют распределить перевозимый груз по шасси автомобиля в нужных пропорциях". Это парламентарии указали в пояснительной записке.
По оценке Минприроды и Российского экологического оператора, для замены всех мусоровозов с двумя осями необходимо 120 миллиардов рублей единоразово или порядка 40 миллиардов рублей ежегодно в случае использования лизинга. Законодатели предложили правительству до 1 сентября 2026 года установить новые требования к мусоровозам, выпущенным в обращение после марта 2028 года. Депутаты при содействии Минтранса провели исследование в нескольких регионах, в ходе которого выяснили, что у 70% мусоровозов фиксируется превышение нагрузки на ось.
Зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган при рассмотрении законопроекта назвал его очень важным.
"Техническая особенность мусоровозов в том, что они едут без общего перегруза, но давление на ось идет с перегрузом, и пока другую машину не придумали в мире. Поэтому если оставить все, как есть, может возникнуть коллапс с вывозом отходов. Потому что штрафы могут достигать 400 тысяч рублей на одну машину. Это превышает иногда всю выручку регионального оператора", - указал он.
Депутат подчеркнул, что оплата штрафов может увеличить тарифы за вывоз мусора более чем в два раза.
"Мы устанавливаем мораторий на три года. Это значит, что за это время правительство разработает новую конструкцию мусоровоза, который будет ездить по правилам, предусмотренным в федеральном законе, а Минпромторг сделает заказы на МАЗе и КамАЗе", - отметил Коган.
При обсуждении законопроекта часть депутатов возмутили привилегии, которые устанавливают региональным операторам по вывозу ТКО. Так же можно было бы сделать исключения для строительной отрасли и для аграриев, предположил депутат Олег Нилов. Член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов заверил, что законопроект коснется только 20 тысяч машин из 6,7 миллиона грузовиков, поэтому особого ущерба дорогам они не нанесут.