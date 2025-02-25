В РФ официальные автомобили Voyah Free стоят дешевле «серых»

На машины 2024 года выпуска действует особая цена — 4 990 000 рублей: столько стоит гибрид Sport Edition. То есть официально ввезённый экземпляр можно пиобрести дешевле «серого». До этого дилеры предлагали такие машины минимум за 6 490 000.

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На официально ввезённые Voyah действует гарантия 5 лет или 100 000 километров. И это главное преимущество машин, которыми торгуют официальные дилеры перед параллельным импортом.

Добавим, что версия Sport Edition — это новинка 2024 года. Она отличается более агрессивным дизайном: ей полагается оригинальная решётка радиатора, бампер другой формы, а также стильный задний спойлер.

Пиковая мощность силовой установки — 490 л.с., а величина крутящего момента — 720 Н∙м. При таких вводных кроссовер обладает динамикой спорткара, набирая 100 км/ч за 4,8 секунды.

Между тем, липецкий завод «Моторинвест» организовал производство автомобилей Voyah. Как сообщил редакции Quto источник внутри компании, на первом этапе реализована крупноузловая сборка, но есть план последующей локализации компонентов.