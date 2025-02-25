У дилеров почти не осталось Bestun B70

У дилеров почти нет Bestun B70, но дефицитом это не грозит: в FAW все объяснили
Почти ни у кого из российских дилеров в наличии нет новых Bestune B70, особо дефицитны версии с двухлитровым турбомотором. Ситуацию подтвердили в представительстве FAW, пообещав в скором времени её разрешить.
В компании сообщили, что к настоящему моменту не все дилеры успели выкупить Bestune B70.
"Сказалось отсутствие заемных средств и в целом неблагоприятная экономическая ситуация на рынке (высокая ключевая ставка, повышение утилизационного сбора с начала 2025 года и т.п.)", - цитирует пресс-службу FAW канал "Китайские автомобили".
Рестайлинговые B70 должны появиться у дилеров "в ближайшие недели", сообщили в представительстве китайского концерна.
Старт продаж Bestune B70 был объявлен в конце 2024 года.
Лифтбек доступен с мотором 1.5 (150 л.с.) и роботом по цене от 2,5 млн рублей и с двигателем 2.0 (217 л.с.) в паре с гидроавтоматом стоимостью от 3,1 млн рублей.