У дилеров почти не осталось Bestun B70

Почти ни у кого из российских дилеров в наличии нет новых Bestune B70, особо дефицитны версии с двухлитровым турбомотором. Ситуацию подтвердили в представительстве FAW, пообещав в скором времени её разрешить.

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В компании сообщили, что к настоящему моменту не все дилеры успели выкупить Bestune B70.

"Сказалось отсутствие заемных средств и в целом неблагоприятная экономическая ситуация на рынке (высокая ключевая ставка, повышение утилизационного сбора с начала 2025 года и т.п.)", - цитирует пресс-службу FAW канал "Китайские автомобили".

Рестайлинговые B70 должны появиться у дилеров "в ближайшие недели", сообщили в представительстве китайского концерна.

Старт продаж Bestune B70 был объявлен в конце 2024 года.

Лифтбек доступен с мотором 1.5 (150 л.с.) и роботом по цене от 2,5 млн рублей и с двигателем 2.0 (217 л.с.) в паре с гидроавтоматом стоимостью от 3,1 млн рублей.