В сети появились фото обновленного внедорожника Tank 300

У официального дилера в Китае был замечен обновленный внедорожник Tank 300. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Продажи на местном рынке начнутся в марте 2025 года.

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Внешне автомобиль не изменился, но в салоне появились отличия. Внутри появился новый двухспицевый руль, а на место двойного моноблока пришла отдельная приборная панель и крупный центральный экран управления. Кроме того, на передней панели установлены новые прямоугольные дефлекторы обдува. Рычаг переключения передач переместился за рулевое колесо.

Автомобиль получит 2-литровый бензиновый мотор мощностью 227 л.с., а также дизельный 2,4-литровый агрегат с отдачей 186 л. с. Оба мотора будут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный. Также предусмотрена 408-сильная гибридная версия.

До этого китайская компания Dongfeng распространила фото нового кроссовера Nammi 06. Продажи автомобиля в Китае начнутся весной 2025 года.

Информации об автомобиле мало. Известно, что длина машины составляет 4300 мм, а колесная база — 2715 мм. Весит машина почти две тонны. На кузове предусмотрены специальные пластиковые накладки для защиты от камней и песка.

Автомобиль будет предлагаться с электромотором мощностью 183 л.с. Максимальная скорость Nammi 06 составляет 150 км/ч. Информация о батарее еще не раскрыта.