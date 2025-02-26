Все новейшие Porsche 911 отозваны в США из-за слишком ярких фар. Представитель марки подтвердил Motor1.com, что купе и кабриолеты 2024 года выпуска с инновационной системой матричных светодиодных фар HD-Matrix ждут у официальных дилеров. В Северной Америке под отзыв попало 878 автомобилей в кузове 992.2. Всё дело в регулировке фар при активации противотуманок: головная оптика светит слишком низко, что противоречит Федеральному стандарту.

В настоящий момент фара ближнего света с водительской стороны опускается на 0,57 градуса при активации задних противотуманок и движении на скорости до 60 км/ч. Дилерам Porsche придётся обновить программное обеспечение модуля управления светотехникой, чтобы оптика не слепила других водителей. Неисправность касается только обновлённых «девятьсот одиннадцатых» с фарами с технологией HD-Matrix.

Вторая отзывная кампания тоже касается Porsche 911 в кузове 992, но речь идёт о машинах 2023 модельного года. На 279 экземплярах не затянуты должным образом пряжки ремня безопасности заднего сиденья. При столкновении ремни могут оторваться, поэтому дилерам придётся проверить момент затяжки болтов, а также переместить звукоизоляционные маты в случае необходимости.

Владельцы Porsche 911 могут уже сейчас узнать, попадает ли их автомобиль под отзыв. В апреле всех собственников проинформируют американские дилеры. Любопытно, что пока кампания касается только США, хотя оба дефекта могут потенциально затрагивать спорткары по всему миру.