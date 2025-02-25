Changan улучшил проходимость внедорожника G318: фото и параметры. Дочерняя марка Deepal поделилась официальными снимками, и почти одновременно в открытой базе Минпромторга Китая раскрыли характеристики спецверсии Worry-free Travel Edition. Под суббрендом Changan выпустят внедорожник с другими бамперами, капотом и решёткой радиатора, а также иным багажником на крыше. Геометрическая проходимость улучшится, а цена увеличится.

© Motor.ru

Deepal G318 дебютировал в марте прошлого года, а на внутренний рынок вышел летом, быстро став популярным. Теперь на подходе «внедорожная» модификация с заводскими аксессуарами. Угол въезда увеличится с 27 до 30 градусов, угол съезда — с 31 до 32 градусов. Колея расширена на четыре сантиметра, вдобавок, вездеход стал на 11,5 сантиметра длиннее (за счёт накладки на запаску).

© Deepal

© Deepal

© Deepal

© Deepal

Силовая установка останется неизменной: 1,5-литровый турбомотор работает в виде расширителя хода, колёса вращают электродвигатели. Любопытно, что Deepal G318 даже в спецверсии сертифицирован и с задним (252 л.с.), и с полным (430 л.с.) приводом. Ожидается, что цена «хардкорного» внедорожника составит 318 тысяч юаней (44 тысячи долларов), то есть новинка окажется в полтора раза дороже нынешней топ-версии с пневмоподвеской (от 230 тысяч юаней или 32 тысячи долларов).

Спецверсия Deepal G318 на 150 килограммов тяжелее исходной полноприводной модели, то есть снаряженная масса превысила отметку 2,9 тонны. Для россиян развитие суббренда Changan любопытно, ведь эти автомобили должны прописаться на «Автоторе» в Калининграде, а автомобили Deepal хотели поставлять по официальным каналам в первой половине 2025-го.