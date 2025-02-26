За кражу логотипа Xiaomi SU7 Ultra посадят в тюрьму

Накануне стало известно, что топовая версия спорткара Xiaomi SU7 Ultra получила особый логотип - с отделкой из 24-каратного золота. Желающих покуситься на шильдик предупредили, что деяние будет караться по всей строгости закона, то есть как кража.

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Заявление о том, что хищение логотипа будет караться так же, как кража, сообщила на своей страничке в соцсети менеджер по продукции Xiaomi Redmi Ху Синьсинь со ссылкой на менеджера по продукции Xiaomi SU7 Ultra. Применить наказание, как за кражу, позволяет стоимость логотипа, однако она не указывается.

Премьера Xiaomi SU7 Ultra состоится 27 февраля. Известны технические характеристики новинки, к которым добавилась информация о доступных дополнительных опциях: к стандартному лого с покрытием из 24-каратного золота можно будет заказать 21-дюймовые диски, окрашенные в золото, салона с отделкой из алькантары высочайшего качества толщиной 5 мкм и 21 элемент из карбона.

Ранее "РГ" писала, что поставки автомобилей Xiaomi в Россию могут начаться официально.