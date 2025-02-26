Kia отзовет более 137 тысяч машин

Компания Kia проводит отзывную кампанию, которая затронет свыше 137 тысяч автомобилей. Опасный дефект может грозить полной заменой двигателя.

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Речь идёт о двухлитровых двигателях объёмом 2.0 литра, в которые могли быть установлены некачественные поршневые кольца производства Dongsuh Federal-Mogul.

Впервые об проблеме стало известно в сентябре 2024 года, после чего было начато расследование. В ходе него были выявлены случаи повреждения маслосъёмных колец и задиров на стенках цилиндров.

Это чревато не просто повышенным расходом масла, но и пожаром: в редких случаях может случиться утечка масла и его попадание на высокотемпературный тракт выхлопа, говорится в отчёте Национальной администрации безопасности дорожного движения США.

К настоящему времени компании Kia известно о 409 инцидентах, а также о 400 заявлениях о полном выходе из строя двигателей, что потенциально связано с дефектными кольцами. Также автопроизводитель в курсе о четырёх возгораниях Kia Souls, которые также могли быть вызваны установкой некачественных комплектующих.

Отзыв затрагивает 83 621 автомобиль Kia Soul 2021-2023 годов выпуска и 53 635 автомобилей Seltos, выпущенных в аналогичный период.