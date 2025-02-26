В РФ привезли внедорожник BAW 212

В России начались продажи рамных внедорожник BAW 212 T01, ставший настоящим новшеством на рынке, о чем информирует издание «Автопоток». Пока в Россию привезли первый экземпляр для пробы.

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Этот автомобиль представляет собой абсолютно новое поколение «китайского УАЗа», который производит компания BAW, и был специально доработан для эксплуатации в условиях бездорожья. BAW 212 T01 является наследником внедорожника BAW BJ212, корни которого уходят в советские модели ГАЗ-69 и УАЗ-469.

Автомобиль имеет размеры 4705 х 1895 х 1936 мм, а его колесная база составляет 2860 мм. Углы въезда и съезда достигают 40° и 36° соответственно. Под капотом у текущей модели установлен турбированный двигатель 2,0T GDI с непосредственным впрыском, который работает в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме того, внедорожник оснащён механическим частичным полным приводом с электронным управлением. Силовой агрегат способен развивать максимальную мощность в 251 лошадиную силу и максимальный крутящий момент в 410 Н·м.

Подвески у автомобиля зависимые и пружинные, а оба моста являются неразрезными. Внедорожник имеет подключаемый полный привод и блокировки межколесных дифференциалов, а также пониженный ряд трансмиссии. Стоимость данной модели составляет 5,5 миллиона рублей.