В Чите продают уникальный автомобиль Tatra T603

Легендарная чехословацкая Tatra 603 выставлена на продажу в Чите по цене 2,5 миллиона рублей. Автомобилю исполнилось 68 лет, и он является частью истории Чехословакии, которая больше не существует. Tatra 603 производилась с 1956 по 1975 год и была наделена статусом автомобиля для высших партийных чиновников, а также для руководителей стран Варшавского договора и их союзников. Среди известных личностей, пользовавшихся этим автомобилем, был и кубинский лидер Фидель Кастро.

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В объявлении сообщается, что автомобиль находится в хорошем состоянии. Салон оформлен в бежево-коричневых тонах, а вместо отдельных передних кресел установлен диван, что в то время считалось актуальным выбором. Все детали автомобиля выполнены из высококачественных материалов, а коробка передач — механическая.

Также отмечается, что автомобиль не был в авариях, а его пробег составляет более 10 тысяч километров. Ранее этот экземпляр уже выставлялся на продажу, но тогда его цена достигала 7 миллионов рублей. Предыдущий владелец информировал о том, что в данном автомобиле был заменён двигатель на модель ЗМЗ-406.