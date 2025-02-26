Снизились цены на электрический седан Evolute i-Pro

В России снизились цены электрического седана Evolute i-Pro. Модель комплектуется электродвигателем мощностью 163 л. с. (195 Нм) и тяговой батареи ёмкостью 53 киловатт-часа. Запас хода равен 433 километрам по стандарту NEDC. Рекомендованная розничная цена составляет 2 850 000 рублей, но есть несколько важных нюансов.

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Реальная стоимость электромобиля сейчас составляет 1 550 000 рублей, учитывая 35-процентную скидку по государственной программе (её размер составляет 834 620), а также 465 380 рублей прямого дисконта.

Акция, как стало известно редакции Quto, распространяется на электромобили 2024-2025 годов производства. Напомним, что делает машины липецкий завод «Моторинвест», где налажена крупноузловая сборка.

Кстати, редакция Quto.ru решила выяснить, из какого теста слеплена новинка, и хорошенько протестировала «зелёного» первенца «Моторинвеста». Если верить VIN-коду, в наших руках оказался второй по счёту экземпляр отечественной сборки.