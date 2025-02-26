На автозаводе "Москвич" объяснили, почему подорожали автомобили марки

Автомобили "Москвич" подорожали на 65-97 тысяч рублей. Об этом стало известно на днях. На заводе рассказали, по какой причине были переписаны ценники.

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В компании напомнили, что "Москвич" - коммерческая структура, поэтому не может не реагировать на изменения экономических факторов: кредитование, волатильность рубля и колебания курсов валют.

"Индексация цен, которую провел "Москвич" в 2025 году, продиктована рыночной конъюнктурой. Более того, переход на производство полного цикла позволил МАЗ "Москвич" формировать более сбалансированную ценовую политику", - приводит цитату пресс-службы завода канал "Китайские автомобили".

Цены на новый "Москвич 3" теперь стартуют от 1 765 000 рублей, "Москвич 6" стоит минимум 2 277 000 рублей. Ранее "РГ" рассказала о том, как можно купить кроссовер марки за 1 360 000 рублей.