Качество УАЗ станет выше

Ульяновский автозавод модернизировал производство на участке сварки кузовов. Компания внедрила новый роботизированный комплекс «для механического соединения внутренних и внешних панелей навесных деталей», то есть завальцовки дверей автомобилей «нового модельного ряда — это модели «Патриот», «Пикап» и «Профи», пишет RG.RU.

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В последнее время УАЗ всерьёз озаботился качеством кузовов своих автомобилей. В частности, также была модернизирована штамповая оснастка: на штампе каркаса боковины заменили прижим, что улучшило геометрию детали.

Также заводские специалисты изготовили сварочный кондуктор, на котором отныне изготавливается щиток передка. Это устройство необходимо для надёжной фиксации свариваемых частей, дабы обеспечить точное расположение деталей.

Кроме того, инженеры заменили рабочие части штампов передней панели пола и усилителя центральной стойки. Соответственно, после этих доработок видовые зазоры на кузовах стали намного более аккуратными.

А ещё УАЗ закончил «северные» тесты нового турбодизеля. Каждый из трёх автомобилей преодолел свыше 15 000 километров по дорогам Ямало-Ненецкого автономного округа.