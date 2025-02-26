Мужчина выбросил Porsche жены на мусорку в Мытищах

В подмосковных Мытищах мужчина выбросил Porsche Macan в мусорный контейнер после того, как его жена не оценила такой подарок на 14 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Соцсети

По данным канала, у пары сейчас сложный период в отношениях и машина была куплена, чтобы спасти семью.

«Накануне 14 февраля мужчина купил автомобиль за 3 млн рублей. Машина была слегка битая после ДТП, поэтому изначально супруг планировал починить ее и вручить на 8-е марта. Но не сдержался и решил дарить на День всех Влюбленных вместе с обещанием отремонтировать в кратчайшие сроки», - отмечает издание.

Однако, когда жена увидела битую машину, перевязанную бантом, она восприняла это как издевку и отказалась принимать подарок. После чего муж выбросил машину в мусорный бак.

«Подарок с красным бантом на крыше лежит в мусорном контейнере уже 12 дней. Porsche на помойке стал достопримечательностью Мытищ, с ним фотографируются местные жители», - отмечает Baza, при этом сам владелец пока не решил, что делать с автомобилем.

В 2022 году компания Porsche объявила, что останавливает поставки автомобилей в Россию. Принятие такого решения там объяснили «большой неопределенностью и текущими потрясениями».