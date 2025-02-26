В Петербурге наладят производство запчастей для Lada

В Санкт-Петербурге начнётся производство компонентов для Lada. Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (RVP) намерен начать выпуск импортозамещённых деталей для АвтоВАЗа. По словам главы предприятия Михаила Даниленко, речь идёт о компонентах для двигателей и подвески отечественных автомобилей.

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«Военно-промышленный холдинг КМЗ в рамках федерального проекта на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отрасли автомобилестроения, разработает подушку левой опоры подвески двигателя в сборе и штангу задней подвески двигателя», — сообщил топ-менеджер.

Предполагается, что комплектующие будут поставлять непосредственно в Тольятти и использовать для сборки отечественных машин. Даниленко также отметил, что общий объём инвестиций в оба проекта составил порядка 44 млн рублей, а производство начнётся до конца 2025 года.

На начальном этапе планируется выпустить 40 опытных образцов, в которых будут использоваться исключительно российские материалы. Вся пилотная партия пройдёт испытания сначала на стенде, а потом непосредственно на транспортных средствах. Для успешного завершения тестов и запуска серийного выпуска необходимо проверить работоспособность механизмов в течение как минимум 155 часов.

Подсчитано, что объём рынка деталей составит более 3 млрд рублей ежегодно.