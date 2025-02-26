В РФ продают ВАЗ-2115 "Самара" в идеальном состоянии

Как выяснила "Российская газета" в ходе очередного мониторинга классифайдов, на продажу выставили ВАЗ-2115 "Самара" - это настоящая "капсула времени". За автомобиль, который выпустили в 2010 году, просят 686 тысяч рублей.

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Машина находится в Барнауле, владелец отмечает, что у седана родной пробег в 23 тысячи км. При этом "пятнадцатую" эксплуатировали только в летнее время, у нее родной окрас и гаражное охранение.

"Рыжиков и гнили не было и нет. Пороги, днище, крылья и все элементы кузова родные", - отмечается в объявлении.

Продавец добавляет, что ВАЗ-2115 в таком отличном состоянии и с родным пробегом сейчас трудно будет найти.

Под капотом у "Самары" двигатель 1,6 литра, который выдает 81 л.с. Коробка - механика.

Ранее "РГ" сообщала, что на продажу выставили ВАЗ-2110 в состоянии нового автомобиля.