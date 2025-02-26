В Беларуси начнут выпуск Mitsubishi Delica под местным брендом

На заводе "Брестмаш" организуют серийный выпуск аналога российского Evolute i-Van. Главное отличие "белоруса": силовая установка будет не электрической, а с обычным бензиновым ДВС.

© Российская Газета

Выпуск освоят под брендом BMG, что является аббревиатурой от Brest Manufacturing Group. За основу взят минивэн Dongfeng Forthing Lingzhi, который в свою очередь является наследником Mitsubishi Space Gear IV - вэна образца 30-летней давности, известного в мире ещё и под именем Delica.

На самом деле, модель от BMG планировалась к выпуску с электрической силовой установкой, но после опытных испытаний, такой вариант вычеркнули из производственной стратегии, оставив лишь бензиновую версию.

Подробностей о двигателе нет. В КНР "донорская" модель предложена с двигателем мощностью 116 л.с. и моментом 160 Нм, который имеет адаптацию к газу (92и 102 л.с.), уточняет сайт "Китайские автомобили". Также у китайского вэна есть в арсенале полуторалитровый турбомотор на 190 сил, который, скорее всего, и будет ставиться на белорусскую модель BMG.

По информации портала AV, минивэн BMG будет выпускаться в пассажирской версии с компоновкой 2+2+3 и коммерческой. Модель пока не представлена, но предварительные цены уже известны: от 96 200 и 85 400 белорусских рублей соответственно (2,7 и 2,4 млн российских рублей). Электрический Evolute i-Van в России стоит 3 920 000 рублей без учёта госпрограммы.