В РФ ограничат возраст водителей электросамокатов. В министерстве транспорта России намерены установить ограничение для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), по возрасту. Соответствующий документ был рассмотрен правительством и на данный момент находится на доработке.

«У нас отдельный законопроект есть (по ограничению возраста вождения СИМ, в том числе электросамокатов — прим. ред.), который в правительстве рассматривается. У нас был он подготовлен, в высокой степени готовности был. Рассмотрели в правительстве, ещё раз ушел на доработку», — сообщил замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.

По мнению чиновника, введение возрастных ограничений необходимо, как и регулирование отрасли. По предварительным данным, если документ будет принят, то управлять электросамокатами нельзя будет подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Тем не менее, в Минтрансе отметили, что на начальной стадии рассмотрения поправок «возникло много спорных моментов разнонаправленных».

Тем временем в Москве арендовать электросамокат смогут не все. Столичный департамент транспорта ввёл новые правила кикшеринга. В новом сезоне пользователям для аренды средства индивидуальной мобильности придётся проходить верификацию через Mos ID.

Помимо этого, российские власти начали подготовку документа, который установит порядок регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ) в госорганах. Предполагается, что нововведение должно сократить риск возникновения аварийных ситуаций и защитить всех участников дорожного движения.