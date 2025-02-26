В Китае дебютировала флагманская версия Land Cruiser Prado: внедорожник, выпускаемый FAW-Toyota получил отличия во внешности благодаря консервативному менталитету местных клиентов.

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Китайские автомобилисты - консерваторы? Да, с оглядкой на всё то, что делает автопромышленность страны, в это трудно поверить, но, видимо, существует прослойка клиентов, которым всё-таки хочется тех самых автомобилей, к которым они когда-то, когда мир смеялся над их машинами "из фольги", стремились.

Если без лирики, то топ-версия VX-местного "Прадо" получила решётку с вертикальными ламелями и традиционным шильдиком Toyota. В наличии - 20-дюймовые колёсные диски и функция очистки фар. К опциям, которые были доступны в других комплектациях Prado, в VX также есть аудиосистема JBL с 14 динамиками, автомобильный холодильник, панорамный люк, а компоновка салона пятиместная.

По технической части изменений никаких: гибрид на базе бензинового ДВС 2.4 с совокупной отдачей агрегатов 330 л.с. и 630 Нм. И 8 -ступенчатым автоматом. Также внедорожник оснащён блокировками межосевого и заднего межколёсного дифференциалов, адаптивной подвеской AVS и так далее.

Теперь главное - цена: Land Cruiser Prado VX оценили в 559 800 юаней (примерно 6,6 млн рублей). Диапазон цен на "Прадо" в исполнении "попроще" - от 449 800 до 549 800 юаней (5,31-6,49 млн рублей).

В России "Прадо", поставленные по параллельному импорту, продают в среднем по ценам в два раза больше.