Выброшенный в мусорку Porsche обернулся для хозяина штрафом

Жителю подмосковных Мытищ грозит штраф за выбрасывание в мусорный контейнер подаренного жене автомобиля Porsche. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, представители Российского экологического оператора (РЭО) уточнили, что штраф может составить пять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что мужчина выбросил Porsche Macan, купленный им за 3 млн рублей, в мусорный контейнер после того, как его жена не оценила такой подарок на 14 февраля. Она сочла, что машина после ДТП является издевкой.

В Мытищах с помойки исчез выброшенный Porsche

По информации Telegram-каналов, у пары сейчас сложный период в отношениях и машина была призвана спасти семью, однако подарок с красным бантом на крыше лежит в мусорном контейнере уже 12 дней.