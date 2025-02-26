В РФ привезли "заряженную" версию M5

Как удалось выяснить "Российской газете", сразу в нескольких автосалонах в разных уголках РФ появились в продаже новенькие баварские седаны BMW M5 в кузове G90 2025 года.

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Автомобиль является уже седьмой генерацией легендарной модели, доработанной на базе обычной "пятерки" в стенах подразделения BMW Motorsport. Дебют новинки состоялся еще в 2024 году.

Цены на машины стартуют с 20 400 000 рублей и доходят до 27 400 000 рублей. Под капотом восьмицилиндровый турбомотор с дополнительным электродвигателем. Совокупная мощность составляет 727 л.с. Коробка передач - восьмиступенчатая автоматическая, а привод исключительно полный.

Ранее "РГ" сообщила о том, что в России начались продажи новых кроссоверов BMW X1.