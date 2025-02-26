Мировые автомобильные продажи немного прибавили в январе. По данным консалтинговой компании GlobalData, объёмы реализации легковых и лёгких коммерческих машин во всем мире в январе нынешнего года составили 6 782 098 единиц, что на 1,9% больше, чем годом ранее.

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Звание мирового лидера по продажам автомобилей по-прежнему принадлежит Китаю, хотя у него и зафиксировано некоторое снижение показателя в сравнении с январём прошлого года — до 1 963 464 единиц.

За это же время в США было реализовано 1 108 924 единицы, что на 4,5% больше от года к году. В странах Западной Европы совокупный объём продаж снизился на 3,2% и составил 1 008 694 единицы. Такая же тенденция и в Восточной Европе, где зафиксировано сокращение реализации на 2,9% — до 288 524 единиц.

Зато хорошую динамику демонстрирует рынок Южной Америки, где дилеры за месяц продали 225 619 единиц. Это на 22,3% больше по сравнению с январем прошлого года.

Среди крупнейших мировых авторынков можно отметить Японию (372 441 единиц; рост на 11,9%), Канаду (111 838; рост на 0,2%) и Южную Корею (104 042; сокращение на 9,3%).