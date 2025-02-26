В Госдуме хотят сделать машины такси отечественными

В Госдуме снова обсуждают локализацию автомобилей такси. Соответствующий законопроект нижняя палата приняла в первом чтении год назад, а теперь его готовят ко второму, пишут «Известия». Производители за: по их мнению, закон поддержит автопром и обезопасит таксопарки. Однако эксперты опасаются роста цен, падения качества услуг, банкротств транспортных компаний и развития теневого извоза.

© Motor.ru

Депутаты предлагают ввести требования к уровню локализации, который хотят оценивать в баллах. Их количество будет зависеть от того, насколько локализовано производство — какова доля отечественных узлов, агрегатов и комплектующих. Каким будет минимальный балл допуска, пока неясно.

Такой закон станет «своего рода защитой для всей отрасли таксомоторных перевозок», сказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, который уже предлагал «выгнать» иномарки из сферы такси. По его словам, там должны применяться такие же механизмы поддержки отечественного автопрома, как и в других отраслях общественного транспорта. При этом не все такси должны стать «Ладами».

Требования к локализации машин для такси и каршеринга президент Владимир Путин поручил разработать еще в 2023 году. В январе 2025-го он вновь отметил, что такси в нашей стране должны быть отечественного производства, но добавил, нужно учитывать и интересы перевозчиков.

Эксперты считают, что к закону нужно подходить со всей серьезностью: необдуманное введение требований может привести к уходу с рынка множества таксистов и росту тарифов. Также это грозит банкротством таксопарков, снижением качества услуг и расцветом деятельности «серых» таксистов.