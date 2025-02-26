Бензиновый Alpine A110 вступает в последний год производства

В следующем году нынешний бензиновый Alpine A110 к неудовольствию петролхедов уступит место электрическому преемнику. Заказать спорткар с ДВС можно до конца весны 2026 года, в том числе в новой юбилейной версии R 70 и новой самой сбалансированной по цене и характеристикам версии GTS, которая пришла на смену версиям GT и S.

© Колеса.ру

Современное среднемоторное купе Alpine A110 выпускается с 2017 года, последнее комплексное обновление спорткар пережил в 2021 году, в 2022 году у него появилась хардкорная версия R, в 2024 году — ещё более экстремальная лимитированная версия топ-версия R Ultime, которой уже нет в продаже.

В этом году марка Alpine, ныне принадлежащая Renault Group, отмечает 70-летие с момента основания, в связи с чем проведёт массу праздничных мероприятий для клиентов и поклонников. Спецверсия Alpine A110 R 70 посвящена этому юбилею и будет выпущена тиражом 770 экземпляров, все они будут иметь россыпь юбилейных логотипов A70 на кузове и в салоне, выхлопную систему Akrapovic и расширенные возможности цветового оформления.

В числе запланированных к выпуску 770 машин Alpine A110 R 70 будут 210 экземпляров в эксклюзивном исполнении Tricolour Edition в трёх цветах на выбор — синий Bleu Caddy (70 шт.), белый Glacier Blanc (70 шт.) и красный Rouge Sismique (70 шт.). Этот набор цветов, как нетрудно догадаться, отсылает к французскому флагу, к каждому цвету прилагается соответствующая эксклюзивная обивка салона от Sabelt.

У версий Tricolour Edition крышка переднего багажника, крыша салона и крышка двигателя окрашены в основной цвет кузова и имеют декоративные вырезы в лакокрасочном покрытии, через которые видно углеродное волокно, а вырез на крыше исполнен в виде большого юбилейного логотипа A70. Тонкие ободки углепластиковых колёс окрашены в цвет кузова.

Техническая начинка у всех Alpine A110 R 70 стандартная: 1,8-литровая бензиновая «турбочетвёрка» выдаёт максимальные 300 л.с. и 340 Нм, коробка передач — 7-ступенчатый «робот» Getrag с двумя мокрыми сцеплениями, ведущие колёса — задние. До 100 км/ч Alpine A110 R 70 разгоняется за 3,9 с, максимальная скорость — 285 км/ч. Цена — от 122 500 евро.

Новая версия Alpine A110 GTS заменила более недоступные для заказа версии GT и S, она сочетает в себе спортивное шасси версии S с комфортным салоном версии GT. За доплату для версии GTS предлагаются углепластиковый аэродинамический обвес в стиле версии R, 18-дюймовые легкосплавные колёса GT Race с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 и тормозные суппорты Brembo, окрашенные в один из шести доступных цветов. 1,8-литровый двигатель на Alpine A110 GTS выдаёт те же 300 л.с. и 340 Нм, что на версии R, но динамические характеристики чуть похуже: разгон до «сотни» занимает 4,2 с, максимальная скорость — 275 км/ч. Стоит Alpine A110 GTS от 79 500 евро.

В продаже по-прежнему остаётся и базовая версия Alpine A110 без каких-либо дополнительных обозначений, она стоит от 65 000 евро. 1,8-литровый двигатель здесь выдаёт 252 л.с. и 320 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, максимальная скорость — 250 км/ч.

Добавим, что в прошлом году марка Alpine, по данным Renault Group, реализовала всего 4585 автомобилей, но это на 5,9% больше продаж в 2023 году. Рискнём предположить, что на излёте карьеры бензиновый A110 обеспечит рост продаж Alpine и в 2025 году, а вот дальше, когда французская марка вступит в полностью электрическую эру, со сбытом могут начаться проблемы, несмотря на расширение модельной линейки. Помимо нового, полностью электрического A110 в следующем году Alpine представит спортивный электрический кроссовер A390.