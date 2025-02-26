На Tesla подали коллективный иск сразу по трем причинам

В Австралии подали коллективный иск на компанию Tesla из-за автопилота, тормозов и автономности. Обвинения выдвинула юридическая фирма JGA Saddler, специалисты которой заявили, что заявленные производителем характеристики не соответствуют реальным, что приводит к ухудшению безопасности в процессе эксплуатации электромобилей. Юристы предлагают присоединиться к иску всем владельцам Model 3 и Model Y, купивших электрокары с мая 2021 года.

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Первой претензией юристов стала дальность хода батарейных машин на одном заряде аккумуляторов. Многие австралийцы пожаловались на то, что не могут проехать даже 75 процентов пути от заявленной производителем автономности. Так же автомобилисты считают, что функционал автопилота электрокаров не соответствует реальным способностям беспилотной системы.

Финальным пунктом обвинений стали автоматические водительские ассистенты, которые периодически видят несуществующие препятствия, активируя систему экстренного торможения. На дорогах подобные неожиданные действия могут привести к серьезным авариям.

В 2023 году владельцы электромобилие Tesla подали в суд на производителя за слишком дорогой и долгий ремонт. Тогда коллективное обращение направили в суд Сан-Франциско.